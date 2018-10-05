İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntü paylaştı.

— Meral Akşener (@meral_aksener) October 4, 2018

TWITTER'DA POLEMİK

MHP lideri Devlet Bahçeli, Akşener'in grup toplantısında kendisine yönelik eleştirilerine "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın" ifadeleriyle Twitter'dan yanıt vermişti. Akşener'in yine Twitter'dan yanıtı "Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum" şeklinde olmuştu.

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