Aksigorta yüzde 30 büyüdü

Aksigorta, 2018 yılında yüzde 30 büyüyerek 3,4 milyar TL prime ulaşırken, 228 milyon TL kar elde etti. 2018’de prim üretimini, önceki yıla göre yüzde 30, karını yüzde 79 artıran Aksigorta, trafik branşında yüzde 95, kasko branşında yüzde 12, motor dışı branşlarda yüzde 14 büyüme kaydetti. Aksigorta’nın hisse senedi 2018’de %21 getiri sağlarken BİST 100 endeksi üzerinde performans gösterdi.
PİYASA DEĞERİ 1.1 MİLYAR LİRA
2019 yılına çok güçlü başladıklarını dile getiren Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Şirketimizin piyasa değeri 2018 yılı sonunda 1.1 milyar TL’nin üzerine çıktı. Fon büyüklüğümüz yüzde 37 artışla 1.486 milyar TL’den 2.029 milyar TL seviyesine yükseldi. 2019 yılında da kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık vizyonu ile kalıcı üstünlük sağlayan sigorta şirketi olacağız. İnsan odaklı stratejimiz ile hissedar, müşterilerimiz ve çalışanlarımızla değer yaratacağız” dedi. Kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık vizyonu ile kalıcı başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Yılın başında elde ettiğimiz ivmeyi, devam eden aylarda da sürdürdük. Özellikle trafik ve nakliyat branşında dikkat çeken bir büyüme elde ettik. Ürün gamımızı modüler ve müşteri odaklılık yaklaşımımızla geliştirmeye devam ediyor. Üçüncü çeyrek sonuçları da bu yaklaşım ve çalışmalarımızın etkili olduğunu gösteriyor. Ağırlıklı olarak odaklandığımız yapay zeka teknolojilerinden maksimum verimi almayı hedefliyoruz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.