Aksigorta yüzde 30 büyüdü

Aksigorta, 2018 yılında yüzde 30 büyüyerek 3,4 milyar TL prime ulaşırken, 228 milyon TL kar elde etti. 2018’de prim üretimini, önceki yıla göre yüzde 30, karını yüzde 79 artıran Aksigorta, trafik branşında yüzde 95, kasko branşında yüzde 12, motor dışı branşlarda yüzde 14 büyüme kaydetti. Aksigorta’nın hisse senedi 2018’de %21 getiri sağlarken BİST 100 endeksi üzerinde performans gösterdi.

PİYASA DEĞERİ 1.1 MİLYAR LİRA

2019 yılına çok güçlü başladıklarını dile getiren Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Şirketimizin piyasa değeri 2018 yılı sonunda 1.1 milyar TL’nin üzerine çıktı. Fon büyüklüğümüz yüzde 37 artışla 1.486 milyar TL’den 2.029 milyar TL seviyesine yükseldi. 2019 yılında da kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık vizyonu ile kalıcı üstünlük sağlayan sigorta şirketi olacağız. İnsan odaklı stratejimiz ile hissedar, müşterilerimiz ve çalışanlarımızla değer yaratacağız” dedi. Kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık vizyonu ile kalıcı başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Yılın başında elde ettiğimiz ivmeyi, devam eden aylarda da sürdürdük. Özellikle trafik ve nakliyat branşında dikkat çeken bir büyüme elde ettik. Ürün gamımızı modüler ve müşteri odaklılık yaklaşımımızla geliştirmeye devam ediyor. Üçüncü çeyrek sonuçları da bu yaklaşım ve çalışmalarımızın etkili olduğunu gösteriyor. Ağırlıklı olarak odaklandığımız yapay zeka teknolojilerinden maksimum verimi almayı hedefliyoruz” dedi.