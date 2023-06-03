Dünyaca ünlü medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Disney Plus, büyük bir merakla beklenen Aktris dizisini hafta itibariyle üyelerinin beğenisine sundu. İşte, söz konusu dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yere dair bilinmesi gereken tüm bilgiler...