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DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı.

DHA'nın haberine göre AFAD akreditasyon sürecini gecen sene tamamlayan AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası ekibi, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 20 kişiden oluşan ekiple Osmaniye'ye hareket etti.

Burada yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan AKUT Kuşadası ekibi, depremden yaklaşık 19 saat sonra göçük altından Alperen ismindeki bir çocuğu kurtardı.

Ekip, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.