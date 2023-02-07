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AKUT Kuşadası ekibi 19 saat sonra Alperen'i kurtardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Osmaniye'ye giden Kuşadası AKUT ekibi, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra Alperen isimli çocuğu kurtardı

AKUT Kuşadası ekibi 19 saat sonra Alperen'i kurtardı
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DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı.

DHA'nın haberine göre AFAD akreditasyon sürecini gecen sene tamamlayan AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası ekibi, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 20 kişiden oluşan ekiple Osmaniye'ye hareket etti.

Burada yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan AKUT Kuşadası ekibi, depremden yaklaşık 19 saat sonra göçük altından Alperen ismindeki bir çocuğu kurtardı.

Ekip, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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