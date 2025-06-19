FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalya ekibi Juventus ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi.

Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 5-0 kazandı.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11 ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21 ve 58. dakikalarda Francisco Conceicao ve 31. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.