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        Haberler Spor Futbol Al Ain: 0 - Juventus: 5 | MAÇ SONUCU (Kenan Yıldız attı Juventus farklı kazandı) - Futbol Haberleri

        Al Ain: 0 - Juventus: 5 | MAÇ SONUCU

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Juventus ile Al Ain karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın müthiş bir gol attığı maçı İtalyan temsilcisi 5-0 farklı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 09:14 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:14
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        Kenan attı Juventus farklı kazandı!
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalya ekibi Juventus ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi.

        Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 5-0 kazandı.

        Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11 ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21 ve 58. dakikalarda Francisco Conceicao ve 31. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

        Bu sonuç ile birlikte Juventus averaj fazlasıyla grupta Manchester City'nin üzerine çıktı.

        Grupta bir sonraki maçta Juventus 22 Haziran'da Fas ekibi Wydad Casablanca ile karşı karşıya gelecek. Al Ain ise 23 Haziran'da Manchester City ile karşılaşacak.

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