Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Al Ain: 4 - Al Hilal: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Ain: 4 - Al Hilal: 2 | MAÇ SONUCU

        AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Ain'e yenilen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 34 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:50 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jesuslu Al Hilal 34 maç sonra yenildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Ain'e yenilerek 34 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü.

        Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, yarı final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'e deplasmanda 4-2 mağlup oldu.

        Mart ayında üst üste 28. maçını kazanarak futbolda en uzun galibiyet serisini yakalayan Al Hilal, rekorunu 34 maça kadar geliştirdi.

        2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"