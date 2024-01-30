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        Al-Hilal: 4 - Inter Miami: 3 MAÇ SONUCU

        Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Arjantinli yıldız golcü Lionel Messi'nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami'yi Riyad Sezon Kupası hazırlık maçında 4-3 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 00:23 Güncelleme: 30.01.2024 - 00:23
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        Al-Hilal, Messi'li Inter Miami'yi yendi
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        Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad Sezon Kupası'nda, Al-Hilal ile Inter Miami, başkent Riyad’taki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi.

        Al-Hilal, 10. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 13. dakikada Abdullah Al Hamddan'ı golleriyle 2-0 öne geçerken Inter Miami'de Luis Suarez, 34. dakikada farkı bire indirdi. Al-Hilal, 44. dakikada Michael'in golüyle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

        Maçın 54. dakikasında Messi ile kazandığı penaltı atışını gole çeviren Inter Miami, 55. dakikada David Ruiz'in fileleri havalandırmasıyla maça 3-3 eşitlik getirdi.

        Al-Hilal, 88. dakikada Malcom'un golüyle 4-3 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

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