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        Haberler Spor Futbol Al-Hilal evinde kazandı avantajı kaptı - Futbol Haberleri

        Al-Hilal evinde kazandı avantajı kaptı

        Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Hilal ağırladığı Al-Ittihad'ı 2-0 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 23:41 Güncelleme: 05.03.2024 - 23:41
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        Al-Hilal evinde kazandı avantajı kaptı
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        Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Al-Hilal konuk ettiği Al-Ittihad'ı 2-0 mağlup etti.

        Al-Hilal'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 42. dakikada Salem Al-Dawsari kaydetti.

        Al-Ittihad'da N'Golo Kante 66. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

        Turun rövanşı 12 Mart Salı günü oynanacak.

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