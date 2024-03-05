Al-Hilal evinde kazandı avantajı kaptı
Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Hilal ağırladığı Al-Ittihad'ı 2-0 yendi
Giriş: 05.03.2024 - 23:41 Güncelleme: 05.03.2024 - 23:41
Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Al-Hilal konuk ettiği Al-Ittihad'ı 2-0 mağlup etti.
Al-Hilal'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 42. dakikada Salem Al-Dawsari kaydetti.
Al-Ittihad'da N'Golo Kante 66. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Turun rövanşı 12 Mart Salı günü oynanacak.
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