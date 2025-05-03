Al Hilal, Jorge Jesus'la yollarını ayırdı!

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Hilal, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi de çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin feshedildiği duyurulurken, kendisine geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performanstan dolayı teşekkür edildi. Al-Hilal, Jesus’un ayrılığı sonrası geçici olarak yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub’un görev yapacağını duyurdu.