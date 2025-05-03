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        Haberler Spor Futbol Al Hilal, Jorge Jesus'la yollarını ayırdı! - Futbol Haberleri

        Al Hilal, Jorge Jesus'la yollarını ayırdı!

        Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, takımın başında 2. kez görev yapan Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:50
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        Al Hilal'den Jorge Jesus kararı!
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        Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Hilal, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi de çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin feshedildiği duyurulurken, kendisine geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performanstan dolayı teşekkür edildi. Al-Hilal, Jesus’un ayrılığı sonrası geçici olarak yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub’un görev yapacağını duyurdu.

        Portekizli teknik adam, Al-Hilal’in başında geçirdiği 2. döneminde 99 maçta görev yaparken, 80 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 10 beraberlik yaşadı. Bu süreçte 1 Suudi Arabistan Pro Ligi Kupası, 1 Suudi Arabistan Kupası ve 2’de Suudi Arabistan Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

        Öte yandan Jesus yönetimindeki Al Hilal, Nisan 2024'te tüm kulvarlarda üst üste 34. galibiyetini alarak, daha önce kırdığı dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

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