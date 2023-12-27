Al-Nassr deplasmanda Al-Ittihad farklı yendi!

Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Ittihad'ı 5-2 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 68. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Anderson Talisca ve 75 ve 82. dakikalarda Sadio Mane, Al-Ittihad'ın gollerini ise 14 ve 51. dakikalarda Abderrazak Hamdallah kaydetti.

Al-Ittihad'da, Fabinho 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Cristiano Ronaldo 53 golle 2023'ün en golcüsü olmayı başardı. Al-Nassr bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Al-Ittihad ise 28 puanda kaldı.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Al-Taawon'a konuk olurken, Al-Ittihad'da deplasmanda Al-Tae'ye konuk olacak.