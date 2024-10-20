Al Pacino'nun eski sevgilisi Noor Alfallah'tan yeni aşk iddialarına yanıt

Söylentiler karşısında önce sessiz kalmayı tercih eden Alfallah, önceki gün basın mensuplarının, 68 yaşındaki Maher ile ilişkisi olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Noor Alfallah; "Bill, benim arkadaşım. Sadece arkadaşım. O, harika biri ama biz sadece arkadaşız" diye konuştu.