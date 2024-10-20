Al Pacino'nun eski sevgilisi Noor Alfallah'tan yeni aşk iddialarına yanıt
Al Pacino'nun bir yaşındaki bebeği Roman'ın annesi Noor Alfallah, komedyen Bill Maher ile ilişkiye başladığı söylentilerine açıklık getirdi
Al Pacino'nun bir yaşındaki bebeğinin annesi Noor Alfallah, ünlü oyuncudan ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla ilgili söylentilere açıklık getirdi.
84 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Pacino ile ayrılan 30 yaşındaki Noor Alfallah, ekim ayı başında komedyen ve sunucu Bill Maher ile birlikte bir restorandan çıkarken görüntülenince, ikili arasında aşk söylentisi çıkmıştı.
Söylentiler karşısında önce sessiz kalmayı tercih eden Alfallah, önceki gün basın mensuplarının, 68 yaşındaki Maher ile ilişkisi olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.
Noor Alfallah; "Bill, benim arkadaşım. Sadece arkadaşım. O, harika biri ama biz sadece arkadaşız" diye konuştu.
"OĞLUM HAYATA TUTUNMA SEBEBİM"
Noor Alfallah ile Al Pacino ilişkisi 2020'de başladı. Çiftin oğlu Roman, Haziran 2023'te dünyaya geldi.
Ünlü oyuncu, 'Sonny Boy' adlı anı kitabında küçük oğlu hakkında bir pasaj yazmış, bebeğinin, 2020'de geçirdiği ağır Covid hastalığı sonrası hayata tutunma sebebi olduğunu belirtmişti.