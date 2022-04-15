Al Pacino yeni sevgilisiyle görüntülendi

İddialar arasında Al Pacino'nun, İsrailli oyuncu Meital Dohan ile yaşadığı ilişkiyi bitirdikten sonra Alfallah ile birlikte olmaya başladığı ayrıntısı da yer alıyor. Pacino'nun eski sevgilisi Dohan, bir İsrail dergisine verdiği demeçte Alfallah'ın Al Pacino ile birlikte olmasına şaşırdığını ifade etti. Dohan "Al Pacino bile olsa, bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmak zor" diye konuştu. Meital Dohan, Al Pacino ile kavgalı ayrıldıklarını ama yine de ona saygı duyduğunu sözlerine ekledi.