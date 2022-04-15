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Al Pacino yeni sevgilisiyle görüntülendi

Usta aktör Al Pacino'nun gönlünü TV yapımcısı Noor Alfallah'a kaptırdığı ileri sürüldü. İkili, Venedik'teki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı

HABERTURK.COM
  • Al Pacino yeni sevgilisi Noor Alfallah ile görüntülendi

    Sinemanın yaşayan efsanelerinden olan Al Pacino'nun (81) Kuveyt asıllı Amerikalı TV yapımcısı Noor Alfallah (28) ile flört ettiği iddia edildi. Page Six'in haberine göre; ikili bir süredir aşk yaşıyor. 
  • Al Pacino yeni sevgilisi Noor Alfallah ile görüntülendi

    Geçtiğimiz hafta sonu Venedik'te ressam Julian Schnabel sergisinin açılışından sonra bir grup arkadaşıyla gittikleri bir restoranda fotoğraf çektirdi. Grupta yer alan oyuncu Jason Momoa'nın sosyal medyadan paylaştığı bu karede Al Pacino ile Noor Alfallah yan yana samimi bir şekilde cep telefonu kamerasına poz verdi.
  • Al Pacino yeni sevgilisi Noor Alfallah ile görüntülendi

    Gecenin sonunda Al Pacino ve Noor Alfallah, birlikte restoran çıkışında paparazziler tarafından görüntülendi.
  • Al Pacino yeni sevgilisi Noor Alfallah ile görüntülendi

    "NOOR ALFALLAH DA VARLIKLI BİR AİLEDEN GELİYOR"

    Al Pacino ile Noor Alfallah'a yakın kaynaklara göre, ikili, pandemi sırasında flört etmeye başladı. Yine aynı kaynaklara göre Pacino ile Alfallah'ın ilişkilerinde de işler yolunda gidiyor. Genç kadının ünlü ve zengin insanlarla romantik ilişki yaşamasıyla ilgili eleştiriler hakkında da yine söz konusu kaynak "Noor kendisi de varlıklı bir aileden geliyor." diye konuştu.
  • Al Pacino yeni sevgilisi Noor Alfallah ile görüntülendi

    İddialar arasında Al Pacino'nun, İsrailli oyuncu Meital Dohan ile yaşadığı ilişkiyi bitirdikten sonra Alfallah ile birlikte olmaya başladığı ayrıntısı da yer alıyor. Pacino'nun eski sevgilisi Dohan, bir İsrail dergisine verdiği demeçte Alfallah'ın Al Pacino ile birlikte olmasına şaşırdığını ifade etti. Dohan "Al Pacino bile olsa, bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmak zor" diye konuştu. Meital Dohan, Al Pacino ile kavgalı ayrıldıklarını ama yine de ona saygı duyduğunu sözlerine ekledi.
  • Al Pacino yeni sevgilisi Noor Alfallah ile görüntülendi

    Alfallah, daha önce de müzisyen Mick Jagger ve milyarder yatırımcı Nicolas Berggruen ile flört etmişti.

    Oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood ile romantik ilişki yaşadığı da ileri sürülen Noor Alfallah, bu söylentileri daha sonra yalanlamıştı. Genç kadın, Eastwood'un bir aile dostları olduğunu savunmuştu.
  • Al Pacino yeni sevgilisi Noor Alfallah ile görüntülendi

    Yüksek öğrenimini televizyonculuk alanında yapan Alfallah, yönetmen Bennett Miller ile birçok projede birlikte çalışmıştı.
  • Al Pacino yeni sevgilisi Noor Alfallah ile görüntülendi

    HİÇ EVLENMEDİ AMA ÜNLÜ SEVGİLİLERİ OLDU

    Al Pacino her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de yine de merak konusu olmaktan kurtulamadı. Ünlü oyuncunun 'gönül defterinde' aralarında Diane Keaton, Penelope Ann Miller ve Kathleen Quinlan'ın da bulunduğu birçok ünlünün ismi yazılı. Al Pacino İsrailli oyuncu Dohan ile birlikte olmadan önce de Arjantinli yıldız Lucila Sola ile aşk yaşamıştı. Bu arada Sola'nın kızı Camilla Morrone "Al Pacino'nun üvey kızı" olarak tanınıyor ve son dönemde Leonardo DiCaprio ile flört ediyor.
  • Al Pacino yeni sevgilisi Noor Alfallah ile görüntülendi

    İKİZ ÇOCUKLARI VAR

    Al Pacino, çeşitli birlikteliklerinden üç tane çocuk sahibi oldu. Ünlü aktörün, Beverly D'Angelo ile ilişkisinden 21 yaşında Olivia ve Anton James adında ikizleri bulunuyor. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 32 yaşında Julie adında bir kızı var.

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