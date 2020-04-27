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Al Pacino'yu Nevzat Aydın'ın babası zannettiler

İş adamı Nevzat Aydın, dünyaca ünlü aktör Al Pacino’nun doğum gününü “Baba 80 yaşında” notuyla kutladı. Kullanıcılar, Al Pacino’yu Aydın’ın öz babası sanarak yorum yaptı

Al Pacino, Nevzat Aydın

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Vanity Fair partisine katılan Nevzat Aydın, burada usta oyuncu Al Pacino ile bir araya gelerek tanışma fırsatı bulmuş ve bir de fotoğraf çektirmişti.

Geçtiğimiz cumartesi günü 80. yaşını kutlayan Al Pacino'yu anan ünlü iş adamı, efsane oyuncuyla yer aldığı bu kareyi "Baba'80 yaşında" notuyla paylaştı.

Bazı takipçiler, Al Pacino'nun Nevzat Aydın'ın gerçek babası zannederek yorumlarda bulundu.

İşte yapılan bazı yorumlardan:

* Allah uzun ömür versin, sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için gurur duyuyordur.

* Babasına hala destek olan adam gibi adam tebrikler. Bu adam yabancı olsa beğenirdiniz ama bu adam Trabzonlu.

* Maşallah.

* Allah uzun ömürler versin abi.

* Rabbim eksikliğini göstermesin.

 

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