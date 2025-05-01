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        Haberler Spor Futbol Al Shabab 3 golle mağlup oldu: Fatih Terim'in 9 maçlık serisi bitti! - Futbol Haberleri

        Al Shabab 3 golle mağlup oldu: Fatih Terim'in 9 maçlık serisi bitti!

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 30. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Fateh'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından haftayı 51 puanla tamamlayan Al Shabab'ın ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 23:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:24
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        Fatih Terim'in 9 maçlık serisi bitti!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 30. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Al Fateh'e konuk oldu.

        Al Fateh Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

        Mücadelede tüm goller, ilk yarıda geldi. Al Fateh'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Matias Vargas, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Murad Batna kaydetti.

        Al Shabab'ın tek golü ise 13. dakikada Cristian Guanca'dan geldi.

        Öte yandan Al Shabab'da Daniel Podence, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fatih Terim'in ekibi sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        9 MAÇLIK SERİ BİTTİ

        Bu sonuçla birlikte 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Al Shabab, 51 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.

        Yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Al Fateh ise 33 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti.

        Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli'yi konuk edecek. Al Fateh ise deplasmanda Al Wehda ile karşı karşıya gelecek.

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