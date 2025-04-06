Al Wahda: 1 - Al Shabab: 3 | MAÇ SONUCU
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Wahda'yı 3-1 mağlup etti. Guanca, Abderazak Hamdallah ve Haroune Camara'nın golleriyle kazanan Fatih Terim'in öğrencileri, puanını 46'ya yükseltti.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Al Wahda'ya konuk oldu.
King Abdulaziz Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Al Shabab 3-1'lik skorla kazandı.
Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara kaydetti.
Al Wehda'nın tek golünü ise dakika 61'de Craig Goodwin attı.
Öte yandan Al Shabab, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti. Al Wehda, 20 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in gelecek haftasında Al Shabab, Al Kholood'u ağırlayacak. Al Wehda, Damac FC deplasmanına gidecek.