Alabalık dolması yapılırken kılçıkları balıktan iyi ayıklamak ve balığının derisinin çıtır olmasına dikkat etmek gerekiyor. İşte alabalık dolması tarifi ve gereken malzemeler...

ALABALIK DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2.5 kiloluk bir alabalık.

100 gram tereyağ,

50 gram tavuk ciğeri,

50 gram jambon,

küçük 1 baş soğan,

1 kahve fincanı, kıyılmış maydanoz,

1 kaşık kurutulmuş ekmek tozu,

1 körpe havuç,

yeteri kadar tuz.

ALABALIK DOLMASI NASIL YAPILIR?

Alabalığın pullarını kazıyıp içini çıkardıktan ve yüzgeçlerini kesip attıktan sonra bunun içini, dışını bol suda iyice yıkamalı.

Jambonla tavuk ciğerini makineden geçirerek kıymalı. Buna 50 gram tereyağı katmalı ve karışımı İyice karıştırarak macun durumuna getirmeli.

Sonra bu macunla balığın karnını doldurmalı. Balığın yanlarını uzunlamasına hafifçe kesmeli ve öylece bir kenarda bırakmalı Üstü kazınmış havuçta soğanı birlikte rendelemeli. Buna kıyılmış maydanozu katmalı.

Kurutulmuş ekmek tozunu da kattıktan sonra karışımı karıştırarak birbirine iyice yedirmeli. Kalan tereyağını bir belik tenceresine koymalı, karışımı da kattıktan sonra kabı orta ısılı ateşe oturtmalı. Kaptakileri karıştırarak bir süre kavurduktan sonra bunların üstüne balığı oturtmalı, tuzladıktan sonra tencereyi orta ısılı bir fırına sürmeli.

Vakit vakit tenceredeki salçayla üstü ıslatılacak batığı iyice pişirmeli. Sonra kabı fırından alıp sofraya götürmeli ve sıcak sıcak servis yapmalı.