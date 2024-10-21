Alabaş nedir, neye iyi gelir? Alabaş bitkisinin mucizevi yararları ve faydaları nelerdir?

Alabaş (kohlrabi), turpgiller ailesine mensup, özellikle Avrupa’da yaygın olarak tüketilen ve son zamanlarda ülkemizde de popüler hale gelen bir sebzedir. Yuvarlak şekli ve yeşil ya da mor kabuğuyla dikkat çeker. Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için alabaş, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle adeta bir şifa deposudur. Sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri, bağışıklık güçlendirici özellikleri ve cilt sağlığına katkılarıyla dikkat çeken alabaş, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin mutfağında mutlaka yer almalıdır. Bu yazımızda alabaşın ne olduğu, hangi hastalıklara iyi geldiği ve sağlık açısından sunduğu mucizevi faydalarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Alabaş Nedir?

Alabaş, turpgiller familyasından bir bitkidir. Görüntüsü turpa benzer ama tadı daha hafiftir. Yaprakları ve yuvarlak kök kısmı tüketilebilir. Hem çiğ hem de pişmiş olarak yenilebilir. Yüksek oranda C vitamini, lif, potasyum, folat ve antioksidan içerir. Alabaş, düşük kalorili ve besleyici bir sebze olması nedeniyle sağlıklı beslenme programlarına rahatlıkla eklenebilir.

Alabaş Bitkisi Faydaları

Alabaş, sağlık açısından oldukça faydalı bir sebzedir ve içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Alabaş faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. İşte alabaş neye iyi gelir sorusunun yanıtı:

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Alabaş, yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu vitamin, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Özellikle soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı direnci artırır.

Sindirim Sistemini Destekler: Lif açısından zengin olan alabaş, sindirimi düzenler ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar. Kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Kalp Sağlığını Korur: Alabaş, kalp sağlığını destekleyen potasyum minerali açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını dengeleyerek hipertansiyonu önleyebilir ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltır.

Kemik Sağlığını Güçlendirir: İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum, kemik sağlığı için önemlidir. Alabaş, bu mineraller sayesinde kemik yoğunluğunu korur ve kemik erimesini önlemeye yardımcı olur. Özellikle yaşlılık döneminde kemik sağlığını destekler.