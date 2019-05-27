Hakan Bulut'un haberine göre Mersin'in Tarsus İlçesi'nde, H.S. ile Suriye uyruklu Faysal Almarati (38) arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden karşılaştıkları sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.S., yanında bulunan bıçakla Faysal Almarati'yi boğazını keserek ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Faysal Almarati'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından H.S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.S. ise sorgulanmak üzere Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Faysal Almarati'nin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.