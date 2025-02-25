Alak Suresi okunuşu ve anlamı! Alak Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

Bu surede insanın yaratılışı, bilginin önemi ve Allah’ın kudreti ele alınmaktadır. Alak Suresi’nin Arapça ve Türkçe okunuşu, tefsiri ve anlamı, Müslümanlar tarafından sıkça araştırılmaktadır.

Alak Suresi’nin ilk ayetleri, Hz. Muhammed’e (s.a.v) Hira Mağarası’nda indirilen ilk vahyi içerdiği için İslam tarihinde büyük bir yere sahiptir. Sure, insanın yaratılış sürecinden bahseder ve Allah’ın kudretini, ilmin değerini ve insanın Rabbine karşı olan sorumluluğunu vurgular. İkinci ayette geçen alak kelimesi, Arapça kökenli olup “asılmak, yapışmak, sevgi, ilgi, embriyo” gibi çeşitli anlamlara gelir. Bilimsel bir bakış açısıyla, bu kelimenin insanın anne rahmindeki ilk gelişim aşamalarına işaret ettiği düşünülmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda Alak Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu hakkında detayları bir araya getirdik.

REKLAM

ALAK SURESİ TÜRKÇE YAZILIŞI

Bismillâhirrahmânirrahîm

İkra' bismi rabbikellezî halak.

Halakal insâne min alak.

İkra' ve rabbükel ekrem.

Ellezî alleme bil kalem.

Alleme’l-insâne mâ lem ya’lem.

Kella innel insâne leyatgâ.

Eraahüstagnâ.

İnne ilâ rabbiker ruc'â.

Eraeytellezî yenhâ.

Abden izâ sallâ.

Eraeyte in kâne alel hudâ.

Ev emere bit takvâ.

Eraeyte in kezzebe ve tevel lâ.

Elem ya’lem bi ennallâhe yerâ.

Kella le in lem yentehî le nesfean bin nâsiyyeh.

Nâsiyyetin kâzibetin hâtiyeh.

Felyed’u nâdiyyeh.

Sened’uz zebâniyeh.

Kella lâ tutı'hu vescüd vakterib.

Bu sure, Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerini içeren ve Allah’ın insana verdiği ilmin önemini vurgulayan önemli surelerden biridir.

REKLAM

ALAK SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Oku! Yaratan Rabbinin adıyla.

O, insanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.

Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir.

O ki, kalemle yazmayı öğretti.