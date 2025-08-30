Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Alamut Kalesi Nerede? Alamut Kalesi Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Alamut Kalesi Nerede? Alamut Kalesi Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Orta Çağ'ın en dikkat çekici yapılarından biri olan Alamut Kalesi, hem tarihi geçmişi hem de stratejik konumuyla öne çıkan önemli bir savunma yapısıdır. Tarihte özellikle Haşhaşiler (Nizârî İsmâilîler) ile özdeşleşmiş bu kale, dönemin siyasî ve askerî olaylarında kilit bir rol oynamıştır. Peki Alamut Kalesi nerede, hangi şehirde ve bölgede yer alıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 22:27 Güncelleme: 30.08.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alamut Kalesi Nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alamut Kalesi Nerede?

        Alamut Kalesi, İran’ın kuzeyinde yer almaktadır. Kalenin bulunduğu bölge, Elburz Dağları’nın sarp ve yüksek kayalıkları üzerinde kurulmuştur. Yaklaşık 2.100 metre rakımda yer alan bu kale, zorlu doğa koşulları ve dik yamaçları sayesinde tarih boyunca işgal edilmesi oldukça güç bir savunma noktası olmuştur.

        Hangi Şehirde ve Bölgede?

        Alamut Kalesi, Kuzey İran’daki Kazvin (Qazvin) şehri sınırları içerisinde bulunur. Bu bölge, Elburz Dağları’nın batı kesiminde, Hazar Denizi’nin güneyine yakın bir konumdadır. Coğrafi açıdan bakıldığında kale, hem dağlık yapısı hem de çevresindeki derin vadilerle doğal bir korunaklı alan oluşturur.

        REKLAM

        Tarihi Önemi

        Kuruluşu: Alamut Kalesi’nin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmese de, 9. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir.

        Haşhaşiler Dönemi: Kale, özellikle 1090 yılında Hasan Sabbah’ın burayı ele geçirmesiyle tarihe geçmiştir. Bu tarihten itibaren kale, Nizârî İsmâilîler’in merkezi haline gelmiş ve “Haşhaşiler” olarak bilinen topluluk burada örgütlenmiştir.

        Moğol Kuşatması: 1256 yılında Hülagû Han komutasındaki Moğol ordusu kaleyi kuşatarak ele geçirmiştir. Bu olay, Haşhaşilerin etkinliğinin sona ermesine yol açmıştır.

        Coğrafi ve Stratejik Özellikleri

        Kale, dik kayalıkların üzerinde yer aldığı için erişimi son derece zordur.

        Bölgedeki dar geçitler ve sarp dağ yolları, savunmayı kolaylaştırırken saldırıyı zorlaştırmıştır.

        REKLAM

        Kalede zamanında kütüphane, su depoları, zindanlar ve yaşam alanları bulunmaktaydı. Bu yönüyle Alamut, sadece bir askeri üs değil aynı zamanda bir bilim ve kültür merkezi olarak da işlev görmüştür.

        Günümüzde Alamut Kalesi

        Bugün Alamut Kalesi’nin büyük bir kısmı harabe halindedir. Ancak İran’ın önemli turistik noktalarından biri olarak ziyaret edilmektedir. Yüksek dağların arasında yer aldığı için kaleye ulaşmak zahmetli olsa da, tarih ve doğa meraklıları için oldukça ilgi çekicidir. Ayrıca bölge, dağ yürüyüşü ve kültürel turizm açısından da dikkat çekmektedir.

        Alamut Kalesi, İran’ın Kazvin şehri sınırlarında, Elburz Dağları üzerinde yer alan, tarihte Haşhaşilerle özdeşleşmiş ve stratejik önemiyle bilinen bir kaledir. Tarihsel rolü, sarp coğrafi yapısı ve efsanelere konu olmuş geçmişiyle günümüzde de araştırmacıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"