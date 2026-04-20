        Haberler Gündem Çevre Alanya'da 5 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Büyükşehir Alanya'da üreticilere 5 bin keçiboynuzu fidanı dağıttı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretimini artırmak amacıyla 5 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 18:54 Güncelleme:
        Alanya'da 5 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Derneği, Alanya Ticaret Sanayi Odası ve Alanya Belediyesi işbirliğindeki çalışmalar kapsamında Alanya Tosmur Şantiyesi'nde üreticilere fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Kuraklığa dayanıklı yapısı ve yüksek ekonomik değeriyle öne çıkan Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun 5 bin aşılı fidanı, 62 üreticiyle buluşturuldu.

        İlçe Hizmet Birimi Müdürü Gazi Öten, toprağın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti. Keçiboynuzunu toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Öten, "Biz sadece fidanları dağıtmıyoruz, toprağa umut ekiyoruz. Bundan sonra da belediye olarak çiftçimize, üreticimize teknik destek, sulama, tohum ve fidan desteklerimize devam edeceğiz" dedi.

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Müdürü Ziraat Mühendisi Asaf Özalp de dağıtılan fidanların iklim krizine dirençli ve az su isteyen yapısı olduğunu aktardı. Destek sayesinde yaklaşık 200 dönüm alanın tarıma kazandırıldığını dile getiren Özalp, tarımsal kalkınmayı sadece bir adım değil, gelecek inşası olarak gördüklerini vurguladı.

        Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz ise yaklaşık 75 üreticinin bahçesini tamamen keçiboynuzuna çevirecek bir proje başlattıklarını kaydetti.

        Fidanlarla, bölge tarımının güçlendirilmesi, üretim alanlarının genişletilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
