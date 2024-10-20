Alanya'da orman yangını çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.