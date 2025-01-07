Alanya'da zeytin ve fıstık fidanı dağıtıldı

Alanya'daki üreticilere zeytin ve Toros fıstığı fidanı hibe edildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticilere Büyükşehir Belediyesince zeytin ve Toros fıstığı fidanı dağıtıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Uğurlu Mahallesi'ndeki 80 üreticiye 800 zeytin fidanı ve 33 Toros fıstığı fidanı hibe edildi.
Mahalle muhtarı Ahmet Sarı, yapılan hibe desteğinden üreticilerin memnun kaldığını belirtti.
Fidanları muhtarlıktan temin ettiklerini kaydeden Sarı, "Mahallemizdeki üreticilerin isteği üzerine Büyükşehir Belediyesinden fidan talebinde bulunduk. Fidanlarımız bize ulaştırıldı. Üreticilerimiz bunları uygun alanlara dikecek" dedi.