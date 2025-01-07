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        Haberler Gündem Çevre Alanya'da zeytin ve fıstık fidanı dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Alanya'daki üreticilere zeytin ve Toros fıstığı fidanı hibe edildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticilere Büyükşehir Belediyesince zeytin ve Toros fıstığı fidanı dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:16
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        Alanya'da zeytin ve fıstık fidanı dağıtıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Uğurlu Mahallesi'ndeki 80 üreticiye 800 zeytin fidanı ve 33 Toros fıstığı fidanı hibe edildi.

        Mahalle muhtarı Ahmet Sarı, yapılan hibe desteğinden üreticilerin memnun kaldığını belirtti.

        Fidanları muhtarlıktan temin ettiklerini kaydeden Sarı, "Mahallemizdeki üreticilerin isteği üzerine Büyükşehir Belediyesinden fidan talebinde bulunduk. Fidanlarımız bize ulaştırıldı. Üreticilerimiz bunları uygun alanlara dikecek" dedi.

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