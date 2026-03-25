        Alanya'da park halindeki araç hareket etti: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Alanya’da park halindeki araç hareket etti: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir aracın aniden hareket etmesi sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Berat Özyuva, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
        2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki bir aracın aniden hareket etmesi sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Berat Özyuva, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        PARK HALİNDEKİ ARAÇ BİR ANDA HAREKET ETTİ

        Olay, 22 Mart’ta Soğukpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.’nin evinin önüne park ettiği araçtan poşet almak isteyen Mustafa Berat Özyuva, bu sırada aracın bir anda hareket etmesiyle tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Küçük çocuk, aracı durdurmaya çalıştığı esnada aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Özyuva, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Alanya’da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mustafa Berat Özyuva, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!