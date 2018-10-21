Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Gol 42. dakikada Doukara'dan geldi. Alanyaspor'da Papiss Cisse, 63 ve 71'de gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

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Bu skorla Antalyaspor puanını 16'ya çıkardı ve ligde maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Maçtan puansız ayrılan Alanyaspor ise 12 puan ile 11. sırada bulunuyor.

ALANYASPOR: 0 - ANTALYASPOR: 1

ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano (Bobo dk. 84 ?), Merih Demiral, Efecan Karaca, Isaac Sackey, Lucas Villafanez (Junior Fernandes dk. 46),Giannis Maniatis, Ceyhun Gülselam (Djalma Campos dk. 46), Papiss Cisse

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Barış Başdaş, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto

ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Diego Angelo, Aly Cissokho, Nazım Sangare, Ondrej Celustka, Doğukan Sinik (Serdar Özkan dk. 81 ?), Maicon Marques, Chico, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (Mevlüt Erdin dk. 72), Souleymane Doukara (Zeki Yıldırım dk. 88 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk, Osman Çelik, Harun Alpsoy, Olcan

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

18. dakikada sol kanattan Cissokho'nun ceza sahasına yerden gönderdiği topa Doukara vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz, topu uzanarak kornere çeldi.

21. dakikada Antalyaspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Yekta Kurtuluş'un sağdan kaleye gönderdiği topa Chico vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu Hakan Özmert tamamlamak isterken yaşanan karambolde kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi.

25. dakikada soldan atağa çıkan Nsakala, son çizgiye kadar inip topu ceza alanında bekleyen Efecan Karaca'ya çıkardı. Kendine uygun pozisyon bulmaya çalışan Efecan Karaca'ya Antalyaspor defansı son anda müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

31. dakikada sağdan gelişen atakta Baiano'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan Karaca, Cisse'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Maicon'un ara pasında topla buluşan Doukara kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

45+3. dakikada Antalyasporlu Maicon'un attığı şık gol, Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağdan geliştirdiği atakta topu kontrol eden Djalma, kaleye şutunu çekti. Antalyaspor defans oyuncularına çarpan top auta gitti.



69. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, sağdan Maicon'un yaptığı orta sonrası ceza sahası içinde Cissokho'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



79. dakikada Djalma'nın pasında Maniatis, topu cezalanına doğru havalandırdı. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.



90+3. dakikada Mevlüt Erdinç, sağdan ceza sahasına girerek pasını Serdar Özkan'a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



Kalan sürede başka gol olmadı ve Antalyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

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