        Alanyaspor: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU (Alanya'da kazanan Başakşehir)

        Alanyaspor: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Rams Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 18:02 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:02
        Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davie Selke ve 44'te Eldor Shomurodov (p) kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 67. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Başakşehir 36 puana yükseldi. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.

        Ligin 24. haftasında Alanyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

