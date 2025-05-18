Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, haftayı 59 puanla 4. sırada tamamladı. Alanyaspor ise puanını 39'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oldu. GAIN Park'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Akdeniz ekibini öne geçiren golü 40. dakikada Ui-jo Hwang atarken, Siyah Beyazlılar'a beraberliği getiren golü ise 71. dakikada Rafa Silva attı.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş haftayı 59 puanla 4. sırada tamamlarken, Alanyaspor ise puanını 39'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.