Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Ünal Karaman'la çıkış yakalayan Göztepe'yi konuk etti.

Alanyaspor 21. dakikada Bareiro ile 1-0 öne geçti ancak hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR incelemesinin ardından golün geçersiz olduğuna karar verdi. Göztepe 42. dakika oynanırken 1-0 öne geçti. Halil'in ortasına ters bir dokunuş yapan Fatih Aksoy kendi ağlarını havalandırdı. İlk yarı, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Alanyaspor 54. dakikada skora dengeyi getirdi. Kadzior'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte vuran Tzavellas skoru 1-1 yaptı. 76. dakika oynanırken Kadzior'un ceza alanına gönderdiği ortada karambolde boşta kalan topa Moubandje çevirmek istedi ancak İrfan araya girerek topa sahip oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor haftayı 43, Göztepe 36 puanla kapattı.