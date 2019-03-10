Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'un konuğu BB Erzurumspor'du.

Dadaşlar yeni hocası Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkarken ilk yarının son anlarında sahneye çıkan Papiss Cisse ev sahibini öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı böyle sona ererken ikinci yarıda penaltılar konuştu. Hakem Mete Kalkavan, 50. dakikada Alanya lehine penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Cisse, kaleci Sehic'i geçemedi. 9 dakika sonra Kalkavan, Alanya lehine yine penaltı verdi. Atışı kullanan Welinton skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde hakem Kalkavan, bu kez Erzurum için penaltı kararı verdi. Sunu beyaz noktadan farkı bire indirdi: 2-1. Uzatma anlarında hakem Mete Kalkavan, yine Alanya lehine penaltı noktasını gösterdi. İlk penaltısını kaçıran Papiss Cisse yine beyaz noktaya giderken vuruşunda bu kez topu farklı bir şekilde üstten auta gönderdi. Kalan sürede başka gol olmazken kazanan Alanyaspor oldu.