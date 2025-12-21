Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 7 maç sonra galip geldi.
Trendyol SÜper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile mısırlı.com Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ui-jo Hwang ve 58'te Güven Yalçın kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 7 maç sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan F. Karagümrük ise 9 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karagümrük ise Başakşehir deplasmanında sahne alacak.