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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Alanyaspor: 3 - Adana Demirspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Alanyaspor: 3 - Adana Demirspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, ilk yarısını 0-2 geride kapattığı maçta Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.02.2025 - 18:16 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:16
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        Alanyaspor'dan müthiş geri dönüş!
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        Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, sahasında ligde son sırada yer alan Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadelede Alanyaspor, 2-0'dan geri döndü ve maçı 3-2 kazandı.

        Adana Demirspor, 33. dakikada Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. Barasi, 37. dakikada attığı golle birlikte durumu 2-0 yaptı.

        ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ!

        Akdeniz ekibi, 63. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle birlikte durumu 2-1 yaptı.

        Karşılaşmanın 67. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasında elle oynadığını işaret eden hakem Ergün, penaltı noktasını gösterdi.

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        Alanyaspor'da topun başına geçen Florent Hadergjonaj, 68. dakikada durumu 2-2 yaptı.

        Alanyaspor, 90. dakikada Yusuf Özdemir'in attığı golle 3-2 öne geçti ve maçı 3-2 kazandı.

        Alanyaspor, ligde iki maç sonra kazandı. Adana Demirspor'un ligdeki galibiyet hasreti 8 maça yükseldi. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Adana Demirspor, 3 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

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