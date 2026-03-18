Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Alanyaspor: 5 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor: 5 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, evinde Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti. Florent Hadergjonaj, Ui-jo Hwang, Nuno Lima, İbrahim Kaya ve Nicolas Janvier'in golleriyle kazanarak ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren Alanyaspor, puanını 31'e çıkardı. Kocaelispor ise haftayı 33 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 17:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor hasreti beş golle bitirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

        Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 26'da Florent Hadergjonaj, 31'de Ui-jo Hwang, 63'te Nuno Lima, 81'de İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier attı.

        Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra kazanan Alanyaspor, puanını 31'e yükseltti. Kocaelispor ise 33 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kocaelispor, Başakşehir'i ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        21’inci dakikada Alanyaspor’un merkezden gerçekleştirdiği baskıda Kocaelispor’dan Rivas'ın kısa düşen pasında Mounie topa sahip oldu. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Değirmenci topa sahip oldu.

        26’ncı dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Janvier'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hadergjonaj'ın şutu ağlara gitti: 1-0.

        31’inci dakikada Alanyaspor'un orta sahanın gerisinden serbest vuruş kazandı. Hadergjonaj'ın gönderdiği pasta savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Hwang, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi Corendon Alanyaspor üstünlüğüyle geçildi.

        47’nci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Janvier'in pasıyla topla buluşan Hagi'nin vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

        63’üncü dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın kornerden yaptığı ortada Lima kafayla vuruşunda topu ağlara gönderdi: 3-0.

        81’inci dakikada sağ taraftan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla topla buluşan İbrahim Kaya'nın ceza sahası içerisine girmeden çektiği şutta top ağlarla buluştu: 4-0.

        88’inci dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında topu ileriye sürükleyen İbrahim Kaya'nın pasında Janvier ceza sahası önünde topla buluşarak yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı: 5-0.

        Karşılaşma 5-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

        STAT: Alanya Oba Stadı

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

        CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 84 Fatih Aksoy), Janvier, Duarte (Dk. 77 Enes Keskin), Hagi (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 84 Efecan Karaca), Mounie (Dk. 77 Güven Yalçın)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita (Dk. 79 Can Keleş), Nonge, Agyei (Dk. 87 Samet Yalçın), Linetty (Dk. 46 Sissoho), Churlinov (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 70 Arda Özyar)

        GOLLER: Dk. 26 Hadergjonaj, Dk. 31 Hwang, Dk. 63 Lima, Dk. 81 İbrahim Kaya, Dk. 88 Janvier (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Linetty, Keita, Nonge (Kocaelispor)

