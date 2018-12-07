Spor Toto Süper Lig',n 15. hafasında karşı karşıya gelecek olan iki ekip Alanyaspor ve Beşiktaş kazanmak istiyor. Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'nın 2 puan arkasında yer alan Beşiktaş'ın 24 puanı bulunuyor. Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Süper Lig 15. hafta
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçta hakem Alper Ulusoy görev alacak.
Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı.
Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak.
Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.
5 OYUNCU SAKAT
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.
ALANYASPOR İLE MAÇLAR
Süper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.
Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise sahadan 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.
Aytemiz Alanyaspor'a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.
ADRİANO SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
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