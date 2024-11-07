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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi! - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:42
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        Fatih Tekke dönemi sona erdi!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

        Bu sezon Akdeniz temsilcisinde 11 maça çıkan Fatih Tekke; 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 0.91 puan ortalaması tutturdu.

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