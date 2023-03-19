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Alanyaspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. 51 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 60 puanlı Galatasaray'ın puansız kapadığı haftayı 3 puanla geçmek ve puan farkını indirmek istiyor. Alanyaspor'da ise Ersun Yanal, eski kulübüne karşı mücadele ediyor

Alanyaspor Fenerbahçe MAÇI CANLI YAYIN! Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? FB maçı canlı skor ve Fenerbahçe haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. İki takım bu maçla birlikte ligde 14. kez karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE

SAAT: 19.00
HAKEM: Mete Kalkavan
STAT: Kırbıyık Holding Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris

Fenerbahçe: Altay, Oosterwolde, Gustavo Henrique, Samet, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan, Rossi, Valencia, Pedro

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Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

SON 6 MAÇTA 16 PUAN

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemiyor.

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

LİGDE 14. RANDEVU

Alanyaspor, Süper Lig’e yükseldiği 2016 yılından itibaren karşılaştığı Fenerbahçe ile 14. kez mücadele ediyor. Geride kalan 13 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler de 3 kez üstünlük sağlayabildi.

3 müsabaka ise berabere sona erdi. Kanarya’nın 28 golüne, Akdeniz temsilcisi 14 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0’lık skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 23 puan topladı. Rakip filelere 23 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon Alanya’da oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 5-2’lik skorla yendi.

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