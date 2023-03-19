Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'den açıklama: Sisteminize yazıklar olsun!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 3-1 yendiklerini Corendon Alanyaspor maçının devre arasında "Sisteminize yazıkla olsun" başlıklı açıklama yaptı. Hakem kararlarına tepki gösterilirken, mücadelenin ardından "Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız" paylaşımı yapıldı

Fenerbahçe'den açıklama: Sisteminize yazıklar olsun!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"SİSTEMİNİZE YAZIKLAR OLSUN

Sezonun 26. haftası itibarıyla "bir daha olmaz" dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz!

Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız!

Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!

Sisteminiz sizin olsun!

Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"

NE OLDU?

Fenerbahçe'nin 35. dakikada Diego Rossi ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.

İrfan Can Kahveci'nin ortasında Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücumcusu Diego Rossi, arka direkte kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Mete Kalkavan, golü iptal etti.

Fenerbahçeli futbolcular, golün geçerli olduğu yönünde itirazda bulundu ancak hakem Kalkavan mücadeleyi devam ettirdi.

RIDVAN DİLMEN'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının devre arasında Rıdvan Dilmen de bir açıklama yaptı. Dilmen, "Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ofsayt çizgisi neden flu çizildi. Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyonda! Osayi Samuel'in pozisyonu da bence net kırmızı kart!" ifadelerini kullandı.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Fenerbahçe karşılaşmayı 3-1 kazanırken, sarı-lacivertliler maçın ardından bir paylaşımda daha bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup; Fenerbahçe galip! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alanyaspor Fenerbahçe MAÇI CANLI YAYIN! Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? FB maçı canlı skor ve Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Fenerbahçe dirildi: 1-3
Spor yazarları Beşiktaş İstanbulspor maçını yorumladı: "Bu ‘Diken üstü oyun’la maç kazanılır ama..."
FUTBOL "Oyunun kalbi..."
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler ve kadrolar
FUTBOL 'Altı'n fırsat!
Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor
FUTBOL Napoli farklı galip!
Rıza Çalımbay rekor kırdı!
FUTBOL Rıza Çalımbay rekor kırdı!
Arsenal: 4 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Arsenal seriye bağladı!
Fenerbahçe'de Oosterwolde şoku!
FUTBOL Oosterwolde şoku!
Jorge Jesus'tan 5 değişiklik
FUTBOL Jorge Jesus'tan 5 değişiklik
Boluspor: 3 - Ankara Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Boluspor kötü serisine son verdi!
Fatih Karagümrük - Başakşehir | CANLI YAYIN
FUTBOL Gol düellosunda kazanan yok!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.