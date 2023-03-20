OSAYI'NİN MÜDAHALESİ

SORU: "Osayi Sameul'e çıkan sarı kart doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Mete Kalkavan pozisyona uzak, ekibine muhtaç. Eli önce kırmızı kart olduğu cebe gitti. Hakem bunu sağlıklı görmedi. Kenardan yardım edilmesi lazım. VAR neden müdahil olmadı? Hakemin 'Bence kırmızı değil' deme şansı yok, görmemiş. Bu kadar şüpheli durumda VAR neden dahil olmaz? Konyaspor - Galatasaray maçında da olunmadı. Ryan Donk - Nicolo Zaniolo pozisyonda da yeterli açı yoktu. Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakemini (Hakan Ceylan) o gün evinden çağırıp VAR'a atıyorsunuz, bugün bu maça atıyorsunuz. Neden bu baskıyı hakemler üzerinde yaratıyorsunuz? Bu maça Hakan Ceylan atanmazdı? Bu pozisyonda sarı doğru değil, kırmızı olmalıydı.

Deniz Çoban: 28 tane VAR hakemi var, neden Galatasaray - Kasımpaşa, İstanbulspor - Sivasspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçlarına bu kadar kısa sürede Hakan Ceylan'ı veriyorsunuz? Mete Kalkavan geçen hafta Başakşehir - Beşiktaş maçını yönetti, kırmızı vermedi, Serkan Tokat uyardı ve verdi. Demek Serkan Tokat doğru yaptı, sen maç verdin! Ama Mete Kalkavan'a da maç verdin! Bu hiçbir ülkede olmaz. Kırık not alan hakeme maç veriyorsun, diğerleri 'Bana neden maç verilmiyor?' diyor. Bütün şimşekleri üzerinize çekiyorsunuz, bu neden yapılır? Mete Kalkavan yardım dileniyor Aleks Taşçıoğlu'ndan birinden sarı uyarısı geldi, kimden geldi bilmiyorum. Net kırmızı olmalıydı.

Seçim Demirel: Yoruma açık durum yok. Hakem görmedi. Elini arka cebine kırmızı için götürüyor. Kırmızı çıkaracakken, son anda fikri değişiyor. Sonradan kim, ne dedi, neden kararı değişti; bilemiyorum. Kırmızı çıkmalıydı.

Erman Toroğlu: Bu pozisyonlardan çok oldu. Bu pozisyon ile bu aynı diyorlar, buna niye verilmedi, bize niye verildi diyorlar. Mete Kalkavan, Başakşehir - Beşiktaş maçında Januzaj'a kırmızı kart gösterdi. Adamın ayağı kayıyor, mecburi gidiyordu. Ben sarı bile vermem dedim, bazılarına uyar, bazılarına uymaz. Ahmet Oğuz'un Dubois'e hareketi, sarı buçuk. Ben sarı buçuktan sarı yaparım diyorum, başkası kırmızı der. Osayi Samuel'in bir ayağı yerde, diğer ayağı rakibe geliyor. Topla bir ilgisi var mı? Önce Alanyasporlu vuruyor, Osayi'nin ayağı rakibine basıyor. Bu pozisyon net kırmızı. Ahmet Oğuz'un faulü sarı buçuktan sarı, Dubois'e basmaya gelmiyor, topa geliyor.

Fırat Aydınus: Ciddi faullü bir oyun. Hakemin gözünden kaçıyor. VAR çağırıp hakem kırmızı kart gösterse, hakemin notu düşer. Ancak, Osayi-Samuel'in pozisyonunda belki MHK başkanı da hem hakem hem VAR ile aynı fikirde. Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı da, Osayi-Samuel'in hareketi de ciddi faullü oyun ve kırmızı kart olmalıydı, VAR devreye girmeliydi.

Genelde insanlar şöyle bir durum var; kırmızı arka cepte, sarı kart ön cepte. Ben sarı kart sağ ön, kırmızı kartı da sol önde taşırdım. Yedek kartlar da arka cebimdeydi. Ben hiç şortumun arkasından kırmızı kart çıkarmadım. Bazı arkadaşlar üst cepten, bazı arkadaşlar alt cepten, bazı arkadaşlar arka cepten kırmızı kart çıkartır. Değişik değişik yöntemler var.

Mete Kalkavan'ın elinin arka cebine gitmesi ve sonra sarı kart çıkarması hakkında; bence şu var. Şu formaların ceplerinde sorun var. Trabzon'da, daha önceki maçlarda yaşadık. Hakem arkadaşlar, kartları cebinden çıkarıyor. Ön cepten çıkaramadığı için arka cepten yedekleri çıkarmaya çalışıyor. Mete Kalkavan, arka cebinden kartı çıkaramadı. Mevzu bu.