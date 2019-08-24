Kasımpaşa, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 2. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Alanyaspor ise deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 2

HAKEM: Serkan Tokat

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

YEDEKLER: Haydar, Kaan Kanak, Tzavellas, Salih Uçan, Hasan Ayaroğlu, Musa Çağıran, Taha, Djalma Campos, Bammou

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Karim Hafez, Siam Ben Youseff, Jorge Fernandes, Strahil Popov, Abdul Khalili, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Thiam Mame, Fode Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

PAŞA'DA 2 EKSİK

Kasımpaşa'da tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, karşılaşmada forma giyemeyecek.

LİGDE 7. RANDEVU

Kasımpaşa ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 6 maçta taraflar üçer galibiyet aldı.

Yapılan müsabakalarda Kasımpaşa 10 gol kaydetti, Alanyaspor ise 12 kez fileleri havalandırdı.