Kasımpaşa, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 2. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Alanyaspor ise deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
ALANYASPOR - KASIMPAŞA
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 2
HAKEM: Serkan Tokat
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
YEDEKLER: Haydar, Kaan Kanak, Tzavellas, Salih Uçan, Hasan Ayaroğlu, Musa Çağıran, Taha, Djalma Campos, Bammou
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Karim Hafez, Siam Ben Youseff, Jorge Fernandes, Strahil Popov, Abdul Khalili, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Thiam Mame, Fode Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
PAŞA'DA 2 EKSİK
Kasımpaşa'da tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, karşılaşmada forma giyemeyecek.
LİGDE 7. RANDEVU
Kasımpaşa ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 6 maçta taraflar üçer galibiyet aldı.
Yapılan müsabakalarda Kasımpaşa 10 gol kaydetti, Alanyaspor ise 12 kez fileleri havalandırdı.
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