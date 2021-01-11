Kasımpaşa, Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Evren, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Varga, Thelin, Hodzic

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

Ligde yaptığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan topladı. Akdeniz temsilcisi ise 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı.

Kasımpaşa'da sarı kart sınırında bulunan Oussama Haddadi ve Mickael Tirpan kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.