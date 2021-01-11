Kasımpaşa, Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.
ALANYASPOR - KASIMPAŞA
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Evren, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Varga, Thelin, Hodzic
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
Ligde yaptığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan topladı. Akdeniz temsilcisi ise 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı.
Kasımpaşa'da sarı kart sınırında bulunan Oussama Haddadi ve Mickael Tirpan kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.
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