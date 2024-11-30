Alanyaspor - Trabzonspor: 2-1 (MAÇ SONUCU) Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Hadergjonaj ve Antonio Augusto'nun golleriyle kazanan Akdeniz ekibi, ligde 5 maç sonra galip geldi. Son 5 maçta 4. kez mağlup olan ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan bordo-mavililerin golü ise Draguş'tan geldi.

Habertürk Giriş: 30.11.2024 - 21:05 Güncelleme: 30.11.2024 - 21:15 facebook

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