Alanyaspor - Trabzonspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Hadergjonaj ve Antonio Augusto'nun golleriyle kazanan Akdeniz ekibi, ligde 5 maç sonra galip geldi. Son 5 maçta 4. kez mağlup olan ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan bordo-mavililerin golü ise Draguş'tan geldi.
Trabzonspor, Alanya'da umduğunu bulamadı... Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'a konuk olan bordo-mavililer sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Maça hızlı başlayan Şenol Güneş'in öğrencileri, 8. dakikada Denis Draguş'un golüyle öne geçti: 0-1.
Alanyaspor bu gole 44. dakikada Florent Hadergjonaj'ın penaltı golüyle yanıt verdi ve taraflar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti.
İkinci yarıya hızlı giren Akdeniz ekibi, 50. dakikada Antonio Augusto'nun golüyle 2-1 öne geçti: 2-1.
Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, 70. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıp takımını 10 kişi bıraktı.
Eksik rakibi karşısında kalan dakikalarda gol bulamayan Trabzonspor, mücadeleyi 2-1 kaybedip üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.
Bu sezon deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Karadeniz Fırtınası, 15 puanda kaldı.
Ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Alanyaspor ise puanını 14'e çıkarıp düşme hattından kurtuldu.
Stat: GAİN Park
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca (Dk. 62 Hwang), Janvier (Dk. 72 Balkovec), Augusto, Cordova (Dk. 86 Fatih Aksoy)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 65 Eren Elmalı), Mendy (Dk. 85 Poyraz Efe Yıldırım), Umut Güneş (Dk. 62 Lundstram), Cihan Çanak (Dk. 46 Visca), Cham, Draguş (Dk. 62 Enis Destan), Banza
Goller: Dk. 8 Draguş (Trabzonspor), Dk. 41 Hadergjonaj (Penaltı), Dk. 50 Augusto (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 70 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Lima, Dk. 45 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 82 Richard) (Corendon Alanyaspor), Dk. 37 Mendy, Dk. 87 Lundstram, Dk. 90+8 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)