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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor'un yeni sezon mesaisi başladı! - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor'un yeni sezon mesaisi başladı!

        Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:30
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        Alanyaspor'un yeni sezon mesaisi başladı!
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        2025- 2026 Süper Lig sezonu için hazırlıklara başlayan Alanyaspor, kamp için Erzurum'a gitti.

        Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde bu sabah yapılan antrenman aktivasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra koşu ve pas çalışması yapan takım, idmanı dar alanda turnuva maçlarıyla tamamladı.

        Alanyaspor, kamp çalışmalarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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