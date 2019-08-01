Hazırlık maçında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Lokman Gör, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Futbolcuya; sol diz ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldı.
Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 2. ay sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 4.ayın sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor.
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