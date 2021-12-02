Alapala İtalyan Axor Srl'i satın aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Şirketler Alapala İtalyan Axor Srl'i satın aldı
ABONE OL

Alapala makarna teknolojileri üreticisi İtalyan Axor Srl’i satın aldı

Gıda teknolojileri alanında faaliyet gösteren Alapala, İtalyan makarna teknolojileri firması Axor Srl’nin yüzde 70 hissesini satın aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 4 kıtada, 700’den fazla anahtar teslimi buğday unu, irmik, mısır unu ve yem fabrikaları ve tahıl taşıma ve depolama sistemleri kuran Alapala, Axor Srl ortaklığı ile gıda proses endüstrisinde entegre tesisler kuracak

Alapala İtalyan Axor Srl'i satın aldı
HABERTURK.COM

Gıda prosesi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlara yönelik ürünler ve çözümler geliştiren Alapala, makarna endüstrisine yönelik ekipman mühendisliği, üretimi ve kurulumu yapan İtalyan Axor Srl’i satın aldı.

Alapala'nın bu stratejik kararıyla uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir gıda endüstrisinde faaliyet gösteren Axor Srl bugüne kadar, İtalya’dan tüm Avrupa’ya, Kuzey ve Güney Amerika’dan Afrikaya, Asya’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada 150’den fazla hat ve ekipman kurdu.

Gıda sanayisinin un ve unlu mamuller kolunda, makarna teknolojilerinin önemli alt sektörlerden biri olduğuna işaret eden Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala, "Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.8 milyara yükselmesi bekleniyor, gıda üretiminin ise yüzde 60 artması gerektiği öngörülüyor. Alapala olarak gıda teknolojilerinde büyümeyi hedefliyoruz. Özellikle ithal ettiğimiz ve know-how sahibi olmadığımız alanlarda satın alma veya stratejik ortaklık fırsatlarına bakmaya devam edeceğiz. Makarna teknolojileri de bu anlamda bizim için çok stratejik bir adım" dedi.

Bu alanda da hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda var olacaklarını söyleyen Alapala, "Türkiye dünyanın en çok makarna ihraç eden üç ülkesinden biri fakat bu teknolojinin tamamına yakınını ithal ediyor. İlk etapta üretimimize İtalya’da devam edeceğiz. Kapasite artırım ihtiyacı olduğunda Axor için Türkiye ve İtalya’da yeni yatırımlar yapacağız" bilgisini paylaştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kasım ayında ihracat rekor seviyeye çıktı
İŞ-YAŞAM İhracatta rekor
Son dakika: 425 şirket döviz kredisi riski taşıyor!
İŞ-YAŞAM Risk altındaki 425 şirket
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı!
İŞ-YAŞAM TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı
Bakan Karaismailoğlu'ndan Antalya Havalimanı açıklaması
İŞ-YAŞAM 'Türkiye'nin kazancı 8.5 milyar Euro'
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı değişti! Lütfi Elvan affını istedi
İŞ-YAŞAM Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atandı
SON DAKİKA! Fed Başkanı Powell: Kalıcı yüksek enflasyon riski açıkça arttı
İŞ-YAŞAM "Kalıcı yüksek enflasyon riski açıkça arttı"
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
İŞ-YAŞAM S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
Antalya Havalimanı ihalesini TAV ve Fraport kazandı
İŞ-YAŞAM Antalya Havalimanı ihalesi sonuçlandı
'Zincir marketler poşete yüzde 100 zam istiyor'
İŞ-YAŞAM 'Marketler poşete yüzde 100 zam istiyor'
Son dakika: Eti Negro'nun ismi değişti!
İŞ-YAŞAM Bisküvi isminde ayrımcılık değişikliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.