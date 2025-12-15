Habertürk
        Alara Eriç, Miss Charm Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi - Magazin haberleri

        Alara Eriç, Miss Charm Güzellik Yarışması’nda dereceye giremedi

        Vietnam'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Miss Charm Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Alara Eriç, organizasyonu dereceye giremeden tamamladı. Türkiye'nin 2025 yılı boyunca katıldığı birçok uluslararası güzellik yarışmasında temsilcilerimizin elde ettiği dereceleri de bu haberde derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 20:14 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:21
        Dereceye giremedi
        Vietnam’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Miss Charm Güzellik Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Türkiye'yi oyunculuk ve şarkıcılık geçmişiyle tanınan Alara Eriç temsil etti.

        Finalde dereceye giremeyen Alara Eriç’in yarıştığı organizasyonda, birinciliği Venezuela temsilcisi Anna Blanco elde etti.

        Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, Miss Model of the World ve son olarak Miss Charm yarışmalarında ülkemizi temsil eden isimler ve elde edilen dereceler şöyle:

        İdil Bilgen
        İdil Bilgen

        Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde gerçekleştirildi. 2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, yarışmayı dereceye giremeden tamamladı.

        Candan Şeviktürk
        Candan Şeviktürk
        Polonya’da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Candan Şeviktürk de derece elde edemedi.

        Ceren Arslan
        Ceren Arslan

        Tayland’da gerçekleştirilen 2025 Miss Universe Yarışması’nda ülkemizi temsil eden Ceren Arslan da dereceye giremedi.

        Ayşe Sena Şeref
        Ayşe Sena Şeref

        Tokyo’da düzenlenen 63. Miss International Güzellik Yarışması’nda Türkiye adına yarışan Ayşe Sena Şeref de dereceye giremeyen isimler arasında yer aldı.

        Şüheda Erkoç
        Şüheda Erkoç

        Öte yandan, bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Miss Model of the World, Çin’in Shenzhen kentinde gerçekleştirildi. Türkiye’yi temsil eden Şüheda Erkoç, dünya finalini 6’ncı sırada tamamlarken, 'En İyi Ulusal Kostüm' ödülünün de sahibi oldu.

