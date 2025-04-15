Alarko Carrier CEO’su Akan: Ticaret savaşlarında durum bize avantaj olabilir

Alarko Carrier, 2024 değerlendirmesi ve önümüzdeki döneme dair planlarını paylaşmak üzere basın ile bir araya geldi.

Basın toplantısında konuşan Alarko Carrier CEO'su Cem Akan, "2024'te toplam ihracatımız yaklaşık 30 milyon dolar oldu. Gebze fabrikamızda üreterek ihraç ettiğimiz ürünler konusunda sektör birincisiyiz. İhracat hacmimizin cirodaki payı yüzde 30 arttı. Kazan ihracatımızın yüzde 80'ini ABD'ye yapıyoruz. Bireysel klimada yüzde 20, ısı pompasında yüzde 25 büyüdük. Dalgıç pompadaki sektör liderliğimizi koruduk" dedi.

"TİCARET SAVAŞLARI BİZİM LEHİMİZE OLABİLİR"

Alarko Carrier'ın ihracatta sürekli büyüdüğünü; klima santralleri, kombiler, kazanlar, sirkülasyon pompaları, fancoil'ler ve çatı tipi klimaların ihraç ürünlerinin büyük kısmını oluşturduğunu söyleyen Cem Akan, "Avustralya'dan Almanya'ya, Ortadoğu'dan Afrika ülkelerine kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 70 ülkeye yaptığımız ihracat, ciromuzun yüzde 16'sını oluşturuyor. Ana ihracat pazarımız Ortadoğu'da bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Güney Amerika'ya olan ihracatımızın da artacağını düşünüyoruz" dedi.

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Akan ayrıca ticaret savaşlarının mevcut durumda kendilerini etkilemediğini hatta koşulların yüzde 10'da kalması durumunda ülke için avantaj dahi olabileceğini belirtti. Akan "Bu şekilde devam ederse mevcut durum daha avantajlı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"MALİYET-KUR DENGESİ İHRACATIN ALEYHİNE GELİŞİYOR" Maliyet-kur dengesine de değinen Akan “Maliyet-kur dengesi ihracatın aleyhine gelişiyor son bir kaç senedir olduğu gibi, bu sene de öyle de gidecek gibi gözüküyor. Enflasyonun daha altında gerçekleşen bir kur bekliyoruz, dolayısıyla ihracattaki kârlılık aslında düşüyor ama yıllardır kazanmak için çaba sarf ettiğimiz müşterileri de elimizde tutmamız lazım biraz orada ihracatçı olarak sıkıntılıyız” diye konuştu. "2025 yılı yeniden yapılanma, verimi arttırma yıl olarak hedefledik, cirodan çok kâra odaklandık" diyen Akan "Özellikle enflasyon muhasebesi, mali tabloların anlaşılma konusunda burada aslında nominal türk lirasından farklı olarak alım satış vadelilerinin mali tablolardaki negatif etkilerini görüyoruz. Bunun için cirodan çok kârlılığı arttırmaya, verimliliği artırmaya odaklandığımız bir yıl olacak 2025" diye ekledi. Enerji verimliliği anlamında Carrier tarafından yeni bir projenin daha hayata geçirildiğini ifade eden Akan toplantıda 'Abound' isimli projeden de söz etti. Büyük metrekareli zincir mağazaların enerji tüketim verilerini inceleyen, analiz eden, bir merkezde toplayan ve yapay zekâ kullanarak bunları optimize eden bu sistemin zincir mağazaların enerji tüketimini yüzde 10-15 aralığında azaltmasının hedeflendiğini aktaran Akan, Abound’un çok yakında piyasada olacağını da söyledi.