Oldukça lezzetli bir tatlı olan Alaska Tatlısı, bugün Türkiye'de hakkında en çok arama yapılan yiyecekler arasında yer alıyor. İşte leziz bir Alaska Tatlısı tarifi...

Alaska tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Kakaolu pudingleri 7 su bardağı süt ile birlikte bir tencereye alın.

Kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Bisküvileri robottan geçirip un kıvamına getirin.

Ilınan pudingin içine bisküvileri ekleyip blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.

Bisküvili pudingi fırın kabına boşaltıp üstünü düzleştirin.

Krem şantiyi yarım su bardağı sütle çırpıp krema haline getirin ve kakaolu pudingin üzerine yayın.

Tatlıyı soğuması için buzdolabına kaldırın.

Soğuyan tatlının üzerine 2 su bardağı süt ile pişirdiğiniz çikolatalı sosu dökün.

Yeniden buzdolabına kaldırıp soğutun.

Dilimleyip üzerini dilediğiniz gibi süsleyin ve servis edin. Afiyet olsun…