        Haberler Spor Futbol İspanya Albacete: 3 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Albacete: 3 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Real Madrid, deplasmanda Albacete'ye 3-2 yenilerek elendi. 90+1. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in Gonzalo'ya yaptığı asistle skoru 2-2'ye getiren Real Madrid, 90+5. dakikada Jefte Betancor'un golüne engel olamadı ve organizasyona veda etti.

        Giriş: 15.01.2026 - 01:18 Güncelleme: 15.01.2026 - 01:18
        Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Albacete'ye konuk oldu. Carlos Belmonte'de oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kaybeden Real Madrid, turnuvadan elendi.

        Albacete'ye çeyrek finali getiren golleri 42'de Javi Villar, 82 ve 90+5. dakikalarda Jefte Betancur atarken, Real Madrid'in gollerini ise 45+3'te Franco Mastantuono ve 90+1. dakikada Gonzalo kaydetti.

        ARDA GÜLER'İN ASİSTİ YETMEDİ

        Real Madrid, 45. dakikada Arda Güler'in kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Franco Mastantuono ile ilk golünü buldu. Maçın 90+1. dakikasında Real Madrid, Arda Güler'in asisti, Gonzalo'nun kafa vuruşu sonrası durumu 2-2 yaptı ama bu gol tura yetmedi.

        Öte yandan karşılaşmanın bitiminde Real Madridli futbolcular ve Alvaro Arbeloa büyük üzüntü yaşadı.

        BİR KUPA DAHA GİTTİ

        Geride kalan hafta sonu İspanya Süper Kupası'nı 3-2'lik skorla Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, Kral Kupası'ndan da elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

