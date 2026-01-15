Albacete: 3 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Albacete'ye konuk oldu. Carlos Belmonte'de oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kaybeden Real Madrid, turnuvadan elendi.

Albacete'ye çeyrek finali getiren golleri 42'de Javi Villar, 82 ve 90+5. dakikalarda Jefte Betancur atarken, Real Madrid'in gollerini ise 45+3'te Franco Mastantuono ve 90+1. dakikada Gonzalo kaydetti.