Türkiye'deki faaliyet gösteren katılım bankalarından biri olan Albaraka Türk, faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların öncülerinden biri olarak 1985 yılında faaliyete başlamıştır. Alanında önce bankalardan biri olan Albaraka Türk'ün mesai saatleri, bu bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ALBARAKA TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Albaraka Türk Katılım Bankası şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09.00’da başlar. 12.30 ile 13.30 arasında öğle tatili verir. Banka akşam saat 17.00’ye kadar hizmet vermeye devam eder.

Albaraka Türk hafta sonları, bayram tatillerinde ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

ALBARAKA TÜRK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Albaraka Türk Merkez Binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Albaraka Merkez Şubesine 0216 666 01 01 numaralı telefon veya 0216 666 16 00 faks numaraları ile ulaşabilirsiniz.

Albaraka Türk Müşteri Hizmetlerine 444 5 666, Albaraka Türk Bireysel Telefon Bankacılığına ise 0850 222 5 666 numaralı telefonları arayarak erişebilirsiniz.