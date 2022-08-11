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Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

İstanbul'daki bir villada henüz 3 aylıkken bulunduktan sonra Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkı'na teslim edilen albino kaplan Kartopu'nun ağırlığı 57 kilo 800 grama ulaştı

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  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    İstanbul'daki bir villada henüz 3 aylıkken 22 kilogram ağırlığında bulunduktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı'na getirilen albino Bengal kaplanı yavrusu Kartopu, özel bakımla kilo aldı ve hareketli yapısıyla dikkati çekmeye başladı.
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    İstanbul'dan yola çıkan ekibin 17 Nisan'da Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkı'na teslim ettiği kaplan yavrusu, yapılan kontroller ve özel bakımla hızla yaşıtlarının kilosuna ulaştı.

     
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    Villada bulunduğunda 22 kilogram, Gaziantep'e getirildiğinde ise 27 kilo 800 gram ağırlığında olan Kartopu, özel diyetisyen eşliğinde hazırlanan laktozsuz vitaminli süt ve soğuk tavuk etiyle beslendi.
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    Bebek gibi özenle bakılan dişi kaplanın ağırlığı 57 kilo 800 grama ulaştı. İlk geldiğinde ürkek olduğu gözlemlenen Kartopu, artık hayvanat bahçesindeki alanlara da alıştı.
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    Bahçede koşup oynayan, yuvasına kısa sürede uyum sağlayan ve hatta kendisine "Kartopu" diye seslenen vatandaşların yakınına kadar gelerek poz veren 7 aylık kaplan, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

     
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    "KARTOPU MASKOTUMUZ OLDU"

    Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Kartopu'nun barınağa geldiğinde dengeli ve düzenli beslenmediğini tespit ettiklerini söyledi.
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    İlk olarak hayvan hastanesinde kan örnekleri aldıklarını belirten Özsöyler, "Çıkan sonuçlara göre diyet hazırladık. Günde bir defa özel laktozsuz ve vitaminlerle desteklenmiş süt veriyoruz. Bunun yanında da sabah ve akşam olmak üzere belli periyotlarda 2-2,5 kilo arasında tavuk veriyoruz" dedi.
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    Laktozsuz sütü hayvanın midesinde sindirim enzimleri tam olarak gelişmediği için verdiklerini anlatan Özsöyler, "Bıldırcın yumurtasının sarısıyla özel bir diyet hazırlıyoruz. Vitaminlerle beraber günde bir biberon süt veriyoruz.
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    Tavuk etinin sindirimi diğer etlere göre kolay olduğu için bundan veriyoruz. Geldiğinde dengeli beslenmediği için zayıftı. Her gün tartıyoruz. Geldiğinde 27 kilo 800, şu an da 57 kilo 800 gram geliyor" diye konuştu.
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    Kaplan yavrusunun çok aktif ve enerjik olduğunu ifade eden Özsöyler, ziyaretçiler tarafından çok sevildiğini ve sürekli oyun oynadığını belirtti.

     
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    "Kartopu"nun ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu belirten Özsöyler, şunları söyledi:

     
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    "Çevre illerden Kartopu'nu görmek için gelen yüzlerce ziyaretçimiz var. Beyaz kaplan olması dolayısıyla özel ilgi çekiyor. Herkesi görmesi için bekliyoruz. Yazlık ve kışlık olmak üzere iki barınağı var. 
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    Ziyaretçi gelince çitlerin önüne çıkıp fotoğraf çektiriyor. Yaşam alanında mutlu bir şekilde yaşıyor. Bazen yeşil alana çıkarıyoruz. Orada daha fazla oyun alanları bulunduğu için daha rahat hareket ediyor. Bir anne baba hissiyatını aldırıyoruz. Kartopu bizim maskotumuz oldu. İsmini biliyor, Kartopu denildiği zaman dönüp bakıyor ve koşarak geliyor."
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    Kartopu'nun bakıcılarından Mahmut Dündar da kaplanın özenle bakımını yaptıklarını dile getirdi.

     
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

    Yavru kaplanla 7/24 ilgilendiklerini anlatan Dündar, "Elimizde büyüyor. Geldiği günden beri sütüyle yemeğiyle özel olarak ilgileniyoruz. Kalabalığa uyumlu olsun diyoruz, inşallah başarırız. Mesai saatleri dışı da olsa gelip bakıyorum. Gece gündüz anne babasını aratmıyoruz" diye konuştu.

     

     
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı
  • Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

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