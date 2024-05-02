Alec Baldwin'den dokuzuncu çocuk açıklaması
İlk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden 7 çocuğu olan Alec Baldwin, dokuzuncu çocuğu düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi
Alec Baldwin, katıldığı podcast yayınında yeniden baba olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. 8 çocuk babası olan 66 yaşındaki oyuncu; "Sabah dört çocuğunu okula bırakıp eve gelen tanıdığım tek kişi benim ve eve geldiğimde hâlâ beni bekleyen 3 çocuğum var" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
Alec Baldwin'in en büyük kızından bir de torunu bulunuyor. Baldwin, "Eşim Hilaria ile tanıştık, evlendik ve dokuz yıl içinde yedi çocuğumuz oldu. Bu çılgınlık" dedi.
Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin çiftinin Carmen (10), Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5) Maria (3), Eduardo Pao Lucas (3) ve Ilaria (16 aylık) adlarında çocukları var.
Alec Baldwin'in ayrıca şimdi 70 yaşında olan eski eşi Kim Basinger'dan 28 yaşındaki kızı Ireland bulunuyor.
"ARTIK OLMAZ"
Alec Baldwin, başka çocuk yapıp yapmayacağı sorulduğunda; "Ah dostum, bana bu soruyu sormaya nasıl cesaret edersin? Sanırım artık bitti" diye yanıt verdi.
"HER DEFASINDA BİR BEBEK DAHA DİYORUZ"
Alec Baldwin; "Hilaria ile ne zaman en küçük bebeğimiz iki yaşına gelse, 'Belki de bir bebek daha zamanıdır, sadece bir bebek daha' deriz. Sonuçta 7 çocuğumuz var" sözleriyle dikkat çekti.
Hilaria Baldwin de geçen yıl verdiği bir röportajda, eşi Alec ile benzer ifadeler kullanmıştı.
En küçük bebeği için "Bu muhtemelen, kesinlikle, neredeyse tamamen son bebeğim" diyen Hilaria Baldwin; "Bunu söylemekten her zaman korkuyorum. Geçenlerde hamile kıyafetlerimi kaldırıyordum ve kendi kendime 'Onları vermekten korkuyorum. Çünkü o zaman hamile olduğumu öğreneceğim' dedim" ifadesini kullanmıştı.
"DOKTOR VAZEKTOMİ ÖNERİYOR"
40 yaşındaki Hilaria Baldwin, kadın doğum doktorunun, her hamile kaldığında vazektomi (cerrahi yöntemle erkeklerin sperm kanallarının kesilmesi) önerdiğini itiraf etmişti.
Hilaria Baldwin; "Ne zaman bir bebeğim olsa, doğum doktorum vazektomi doktorunun adını bir kağıda yazıyor ve ben bunu eve Alec'e getiriyorum ama henüz yapmadı" demişti.
Baldwin çifti ilk olarak 2011'de ilişkilerine başladı, 2012'de evlendi.