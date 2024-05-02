Alec Baldwin'den dokuzuncu çocuk açıklaması

Hilaria Baldwin de geçen yıl verdiği bir röportajda, eşi Alec ile benzer ifadeler kullanmıştı.

En küçük bebeği için "Bu muhtemelen, kesinlikle, neredeyse tamamen son bebeğim" diyen Hilaria Baldwin; "Bunu söylemekten her zaman korkuyorum. Geçenlerde hamile kıyafetlerimi kaldırıyordum ve kendi kendime 'Onları vermekten korkuyorum. Çünkü o zaman hamile olduğumu öğreneceğim' dedim" ifadesini kullanmıştı.